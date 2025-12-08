Landucci: "Squadra che lavora duro e non si lamenta mai. In tanti anni con Allegri un gruppo così..."

Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri.

Il lavoro dei centrocampisti ed il gruppo:

“Vorrei ricordare anche Samuele che è entrato… Era un ex ma è un giocatore che è cresciuto molto e di cui ci fidiamo, ha intelligenza. È uno di quei giocatori che gli dici una cosa e la fanno subito al volo. È un professionista serio. All’inizio ha avuto difficoltà, giocava poco, ma non ha mollato niente. Si è allenato al massimo, col sorriso. È un giocatore su cui facciamo molto affidamento. Anche oggi ha dimostrato di essere molto utile al Milan, quando lo chiami in causa risponde presente. Hanno fatto bene i centrocampisti ma ha fatto bene tutta la squadra. Un gruppo così in tanti anni che sono con il mister, abbiamo trovato gruppi molto buoni, ma questa è una squadra che lavora duro e non si lamenta mai di niente. È una cosa… È un gruppo che fa piacere starci insieme. Merito loro se siamo in questa situazione. Dobbiamo continuare su questa squadra, con umiltà partita dopo partita”.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.