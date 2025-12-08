live mn Zapata: "Risultato ingiusto. Abbiamo affrontato un Milan che lotta per i primi posti"

Duvan Zapata, attaccante granata, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan,

Duvan Zapata, attaccante granata, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan,

Ha segnato ma avete perso... "Sono sentimenti agrodolci, cercavo il gol da tanto tempo. Sono contento perché l'ho ritrovato, ma c'è anche la sconfitta che è una cosa che fa male. Stavamo vincendo 2-0, perderla fa male. Dobbiamo portarci dietro le cose positive: abbiamo affrontato un Milan che lotta per i primi posti, hanno un grande valore. Il risultato è un po' ingiusto.

Come vive la concorrenza? E' sempre bello segnare, vivo per il gol. La concorrenza deve fare bene alla squadra, bisogna lottare per il posto. Ora tornerà Simeone e darà ancora più valore al nostro attacco, è importante che tutti noi troviamo il gol".

Da dove si riparte? "E' un momento difficile, prima del Como venivamo da risultati utili e ora tre sconfitte di fila. Dobbiamo tenere duro e non mollare, nelle difficoltà della gara a volte sembra che non siamo sul pezzo. E' una cosa da migliorare, bisogna soffrire insieme"

Cos'ha pensato dopo aver segnato? "Non sapevo come esultare...Ero talmente emozionato che non sapevo cosa fare, ho fatto ciò che mi sono sentito. Spero di continuare, i gol per la squadra sono importanti