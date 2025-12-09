Landucci: "Ricci aveva difficoltà ma non ha mollato niente. Ci facciamo molto affidamento, professionista serio"

Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri.

Il lavoro dei centrocampisti:

“Vorrei ricordare anche Samuele che è entrato… Era un ex ma è un giocatore che è cresciuto molto e di cui ci fidiamo, ha intelligenza. È uno di quei giocatori che gli dici una cosa e la fanno subito al volo. È un professionista serio. All’inizio ha avuto difficoltà, giocava poco, ma non ha mollato niente. Si è allenato al massimo, col sorriso. È un giocatore su cui facciamo molto affidamento. Anche oggi ha dimostrato di essere molto utile al Milan, quando lo chiami in causa risponde presente. Hanno fatto bene i centrocampisti ma ha fatto bene tutta la squadra. Un gruppo così in tanti anni che sono con il mister, abbiamo trovato gruppi molto buoni, ma questa è una squadra che lavora duro e non si lamenta mai di niente. È una cosa… È un gruppo che fa piacere starci insieme. Merito loro se siamo in questa situazione. Dobbiamo continuare su questa squadra, con umiltà partita dopo partita”.