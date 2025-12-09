live mn Ricci: "Pulisic non ha mangiato con noi. Landucci all'intervallo ci ha detto che..."

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan,

Che emozioni hai?

"Serata molto emozionante per me. Mi ha fatto molto piacere vedere tutte le persone che avevo avuto al Torino, c'è stato un bel rapporto ed è questa la cosa mi gratifica di più. È stata una partita a due facce: siamo entrati timidi, ma c'è stata una grande reazione, abbiamo gestito bene la palla, andando sulle fasce e senza forzare palle interne. E abbiamo vinto".

Ci dici una frase che vi ha detto Landucci all'intervallo?

"Frase non me ne ricordo, ma più o meno ci ha detto che la partita era aperta e che potevamo ribaltarla. Siamo entrati in campo compatti, abbiamo gestuto bene la palla e questo ci ha portato dei frutti".

Rabiot e Pulisic?

"Due grandissimi giocatori che fanno la differenza. Il gol di Adrien nessuno se lo aspettava e ha cambiato la partita, siamo entrati nella ripresa con un morale differente: è molto importante per noi. Averlo in campo si sente, anche quando magari non fa cose stratosferiche: è sempre posizionato bene, fa sempre la cosa giusta, non perde mai il pallone. Pulisic lo abbiamo visto in hotel, non ha mangiato neanche con noi. Se fa sempre così, lo facciamo venire sempre dopo".