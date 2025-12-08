Ricci a Milan Tv: "Meno male che Pulisic aveva la febbre... Approcciato ripresa da grande squadra"

vedi letture

Vittoria pazzesca del Milan all'Olimpico Grande Torino: i rossoneri sotto di due gol dopo 17 minuti, sono riusciti a ribaltare il risultato e a vincere 3-2, grazie soprattutto a un Christian Pulisic clamoroso e commovente, autore di una doppietta da febbricitante. Al termine della gara Samuele Ricci, calciatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni complete.

Quali sono state le emozioni di tornare in questo stadio?

"Una serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e cresciuto fino ad arrivare al Milan. Mi ha fatto molto piacere vedere tante persone con cui ho lavorato in passato e che sono diventate amiche: mi fa piacere aver lasciato un bel ricordo e che c'è un bel rapporto con tutte le persone che lavorano nel Torino. Abbiamo terminato anche con una vittoria, meglio di così non poteva essere"

Nel secondo tempo un'altra squadra: carattere l

"Primo tempo siamo partiti un po' timidi, abbiamo subito subito due gol: poi abbiamo trovato il grande gol di Adrien che ci ha dato morale per approcciare il secondo tempo, che abbiamo cominciato da grande squadra. Nella ripresa abbiamo tenuto più la palla per trovare l'imbucata"

Vi aspettavate un Pulisic così?

"Meno male che aveva la febbre... (ride, ndr). È un grande giocatore, bravo ragazzo che si mette sempre a disposizione. Ha avuto qualche problemino che lo ha fermato un po' di più ma fa la differenza: averlo in campo si sente. Vanno i complimenti a lui che ha fatto doppietta e anche a tutti gli altri ragazzi"