Marco Baroni, allenatore granata, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Quanto le dispiace per la sconfitta? L'infortunio di Tameze vi ha sorpresi? "Masina non era prontissimo a entrare, loro sono ripartiti e l'abbiamo pagata. Masina si stava vestendo...Ci sono situazioni che paghiamo a caro prezzo: ciò che voglio vedere è la positività della squadra. Abbiamo tenuto il campo con personalità, abbiamo pressato forte nel primo tempo. La sconfitta brucia tantissimo, ma c'è la convinzione di rialzarsi domattina per lavorare"

E' soddisfatto di Anjorin? "Sono soddisfatto di lui, del gol di Zapata e in attesa di ritrovare Simeone che ha voluto stare con i compagni. Abbiamo perso giocatori in un momento importante, sono convinto di ritrovarli per la prossima. C'è il dolore della sconfitta, ma anche la consapevolezza che ne verremo fuori"

Quanto è importante Zapata? "E' fondamentale, è un bravo ragazzo e un grande campione. Il Toro ha bisogno del miglior Duvan, lui sta arrivando finalmente"

Come se ne esce dopo tre sconfitte di fila? "Vedo il lavoro e la dedizione, è ciò che mi fa stare tranquilla. La squadra può segnare, poi dobbiamo fare meglio e lo sappiamo. Siamo usciti dal derby contro la Juve e abbiamo perso quattro giocatori, li stiamo recuperando. La prestazione contro il Milan è stata convincente, peccato perché non meritavamo la sconfitta"

I cambi sono stati un po' tardivi? "Loro avevano tanta fisicità in campo, le partite si gestiscono anche sulle palle inattive e sui cross. I due attaccanti potevano tenere palla, la squadra ha pressato un po' meno dopo un grande primo tempo. Ci sta, è un momento che stiamo passando. All'intervallo ho detto che era impensabile tenere solo il risultato, ma oggi ho ancora più fiducia"

Come sta Tameze? "Domattina faremo esami strumentali e valuteremo, a caldo è difficile"

E' preoccupato a livello numerico in difesa? "Coco e Masina andranno via il 15, per il 13 ci saranno. La squadra ha risorse ed energie per far fronte alle assenze"