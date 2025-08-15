Athekame è il 15esimo svizzero nella storia del Milan
Zachary Athekame è un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di ieri l'ex Young Boys ha svolto tutto l'iter necessario tra visite mediche ed idoneità sportiva prima di legarsi al club rossonero.
Il 2004 svizzero è il quindicesimo elvetico nella storia del Milan, il terzo dell'attuale rosa insieme a Noah Okafor e Ardon Jashari. Gli altri 12 sono: Kurt Lies (1900-01, difensore), Hans Heinrich Suter (1901-05, difensore), Alfred Cartier (1902, difensore), Paul Arnold Walty (1902-04, centrocampista), Alfred Bosshard (1906-10, centrocampista), Oscar Joseph Giger (1905-06, centrocampista), Ernst Widmer (1905-08, attaccante), Hans Walter Imhoff* (1906-08, attaccante), Ricardo Rodriguez (2017-20, difensore), Mattia Desole (2012-14, difensore), Philippe Senderos (2008-09, difensore), Johann Vogel (2005-06, centrocampista).
