Sabatini e le ambizioni del Milan: "Ceduti tre titolari di una squadra arrivata 8ª. Invito alla prudenza"

Sandro Sabatini intervenuto a Radio Sportiva ha detto la sua sul Milan e le sue manovre di mercato:

Sui nuovi acquisti del Milan

"De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan. Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo".

Su Hojlund

"Ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic. Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in più rispetto alle sue ultime stagioni".

Sulle ambizioni del Milan

"Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po' di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello. Poi il lavoro, l'entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza. Invito i tifosi a un po' di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava".