Questa sera si gioca la Supercoppa Italiana: in campo Napoli e Bologna

Dopo le semifinali che hanno sancito l'eliminazione sia di Milan che Inter, questa sera a Riad, in Arabia Saudita, alle ore 20 italiane, si gioca la finale di Supercoppa Italiana. In campo, a giocarsi la coppa che il gennaio scorso era stata vinta proprio dai rossoneri, ci saranno il Napoli Campione di Italia e il Bologna che nella passata stagione ha vinto la Coppa Italia. I partenopei vanno a caccia del terzo titolo nella competizione, mentre per i felsinei sarebbe una prima volta assoluta.

LE PAROLE DELL'AMBASCIATORE ITALIANO A RIAD

Tante e doverose polemiche su sono create dopo l’ultima, ancora in corso, edizione della Supercoppa Italiana a Riad. Tra stadi vuoti, problemi di passaporti e carte di imbarco questo evento, ormai da diverso tempo rappresenta quasi un problema più che un’opportunità di crescita per il calcio italiano. Non la pensa così l’ambasciatore italiano a Riad Carlo Balocchi, intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue considerazioni in merito: "È un appuntamento che rafforza il legame già consolidato tra i due Paesi. Qui il calcio è seguito con straordinaria passione, In un mercato dinamico: il Regno ha investito in infrastrutture moderne, grandi eventi internazionali e programmi dedicati ai giovani. L'Arabia Saudita è un hub sportivo globale".