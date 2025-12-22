Oggi si torna a Milanello: la situazione di Gabbia e Leao

Nella giornata di ieri Rafa Leao si è allenato a Milanello: il portoghese conferma così di stare molto meglio e che i fastidi all'adduttore accusati nella sfida di campionato contro il Torino stanno passando. L'obiettivo dei rossoneri è quello che Rafa torni in gruppo nei prossimi giorni per poi riaverlo a disposizione per la partita di domenica prossima a San Siro contro l'Hellas Verona. Vedremo cosa farà oggi, giorno della ripresa degli allenamenti per tutta la squadra.

I tempi di recupero di Matteo Gabbia invece sono diversi: il difensore, che ha riportato trauma in iperestensione del ginocchio sinistro durante la partita contro il Sassuolo, continua a lavorare quotidianamente ma non dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita. Nonostante gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti negli scorsi giorni hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali il centrale non affretterà il recupero e tornerà a disposizione solo quando sarà effettivamente pronto.