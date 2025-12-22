Serie A, i risultati della 16^ giornata e le date dei recuperi
Questi i risultati della sedicesima giornata di Serie A e i recuperi da giocare a causa della Supercoppa Italiana.
SABATO 20 DICEMBRE 2025
Lazio-Cremonese 0-0
Juventus-Roma 2-1
DOMENICA 21 DICEMBRE 2025
Cagliari-Pisa 2-2
Sassuolo-Torino 0-1
Fiorentina-Udinese 5-1
Genoa-Atalanta 0-1
RECUPERI 16^ GIORNATA
Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30
Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45
Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30
Como-Milan, 15 gennaio 20:45
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firmedi Pietro Mazzara
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
