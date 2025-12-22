Serie A, i risultati della 16^ giornata e le date dei recuperi

Questi i risultati della sedicesima giornata di Serie A e i recuperi da giocare a causa della Supercoppa Italiana.

SABATO 20 DICEMBRE 2025

Lazio-Cremonese 0-0
Juventus-Roma 2-1

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

Cagliari-Pisa 2-2
Sassuolo-Torino 0-1
Fiorentina-Udinese 5-1
Genoa-Atalanta 0-1

RECUPERI 16^ GIORNATA

Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30
Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45
Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30
Como-Milan, 15 gennaio 20:45