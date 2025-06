Reijnders: "Il Milan mi manca, resterà per sempre nel mio cuore. Ibra? Felice per me, ma voleva restassi in rossonero"

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan che qualche settimana fa è passato a titolo definitivo al Manchester City, ha parlato così prima della partita contro la Juventus valida per il Mondiale per Club: "Se mi manca il Milan? Certo, ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho solo sentimenti positivi per il Milan. Ho fatto questo passo per una ragione sportiva e ora sono felice al Manchester City" riporta gazzetta.it.

Il centrocampista olandese ha poi continuato: "Cosa mi ha detto Ibrahimovic? Ibra era felice per me e di questo mio trasferimento al Manchester City, ma avrebbe voluto che restassi al Milan. Leao? Non ho avuto contatti con lui, si è semplicemente congratulato con me per il mio trasferimento. Ora i ragazzi sono in vacanza, penso che staranno recuperando per essere pronti per la prossima stagione".