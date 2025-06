Milan, accelerata decisiva per Ricci: tra oggi e domani è attesa la fumata bianca

vedi letture

Il Milan continua a lavorare sul mercato e in questo momento la priorità del ds Igli Tare è rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, ieri i rossoneri hanno accelerato, forse in maniera decisiva, per Samuele Ricci, giocatore del Torino: in mattinata, ci sono stati infatti nuovi contatti tra i due club e l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 25 milioni più bonus, cifra che si avvicina alla richiesta dei granata di 30 milioni.

CHIUSURA OGGI O DOMANI - Il Diavolo ha da tempo un accordo con il centrocampista italiano che firmerà un quadriennale e sta spingendo per trasferirsi a Milanello. Non dovrebbero essere previste contropartite tecniche nell'affare (si è parlato nelle scorse ore per esempio dell'inserimento di Warren Bondo o Lorenzo Colombo). Tra oggi e domani è attesa la fumata bianca e poi Massimiliano Allegri avrà il suo primo rinforzo. Con l'arrivo sempre più vicino di Ricci, il Milan dovrebbe mettere in secondo piano Javi Guerra del Valencia, mentre restano assolutamente vive altre due piste, cioè quelle che portano a Granit Xhaka dell'Arsenal e a Ardon Jashari del Club Brugge.

ALTRI DUE OBIETTIVI - Per quest'ultimo, il club di via Aldo Rossi è pronto a rilanciare dopo che la prima proposta da 27 milioni più 3 di bonus è stata rispedita al mittente: sul piatto dovrebbe essere infatti messa sul piatto una proposta da 30 milioni di euro più bonus per convincere i belgi. I rossoneri stanno poi continuando a lavorare anche per Xhaka che vuole trasferirsi al Milan, ma il Bayer Leverkusen sta facendo muro: "Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi" le parole a Kicker del ds Simon Rolfes. Il Diavolo non molla comunque la presa e spera che i tedeschi possano abbassare presto le loro pretese (chiedono almeno 15 milioni di euro).