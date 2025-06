La Gazzetta in apertura sul Milan: "Pronto Leao, sono Max. Alegri telefona: Rafa già si allena e sarà al raduno"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Pronto Leao, sono Max. Alegri telefona: Rafa già si allena e sarà al raduno". La Rosea riferisce che Massimiliano Allegri ha telefonato a Rafael Leao che si trova attualmente in vacanza, ma ha già iniziato ad allenarsi perchè vuole arrivare già in grande forma al raduno a Milanello del prossimo 7 luglio.

Intanto, nei giorni scorsi, il ds milanista Igli Tare aveva parlato così di Leao: "Io penso che Leao sia un campione vero: in pochi nel calcio di oggi decidono le partite da soli. È un giocatore fondamentale per la nostra squadra ma anche per il nostro progetto. Ho avuto modo, e anche l’allenatore, di parlare seriamente con lui e ho avuto una bella sorpresa: da fuori hai magari un altro pensiero ma quando hai modo di conoscerlo trovi un ragazzo molto competitivo, le sue domande erano su come sarà rafforzata la squadra. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto: ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui davvero può. Offerte? Non abbiamo ricevuto ancora niente: gli interessamenti sono tutte voci di mercato”.