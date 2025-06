La Provincia: "Morata vicino al Como: lo ha convinto Fabregas"

Spazio al calcio questa mattina su La Provincia di Como, con un focus sul mercato in entrata della compagine lariana. Dopo giorni interlocutori, con la testa sulla rosa da sfoltire più che si eventuali acquisti da portare a termine, ecco che presto potrebbe essere annunciato un colpo ad effetto. Probabilmente, il migliore per status del giocatore in questione da quando il Como è tornato in Serie A: Alvaro Morata.

Il titolo, presente in taglio basso nella prima pagina di oggi del quotidiano, è il seguente: "Morata vicino al Como: lo ha convinto Fabregas". Reduce da una stagione divisa tra Milan e Galatasaray, lo spagnolo vorrebbe tornare in Italia per rilanciarsi. Una chance gli arriva dal connazionale Fabregas, che vorrebbe farne la stella del suo Como.