Il QS in prima pagina: "Milan-Sassuolo, il Diavolo vuole pranzare sulla vetta”

L’apertura di oggi del Quotidiano Sportivo, in edicola domenica 14 dicembre 2025, riprende anche il match del Milan capolista che a San Siro ospita il Sassuolo di Fabio Grosso: “Milan-Sassuolo, il Diavolo vuole pranzare sulla vetta”. Allegri si affida a Nkunku e Pulisic in attacco.

Alle 12.30 la sfida contro i neroverdi che i tifosi potranno seguire su DAZN, Zona DAZN e Tim Vision.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE 

Arbitro: Crezzini
Assistenti: Meli-Alassio
IV Uomo: Chiffi
VAR: Prontera
AVAR: Maresca