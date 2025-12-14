"Sotto a chi toppa". Il Corriere dello Sport: "Domenica hot nella corsa Scudetto"

Il Corriere dello Sport apre così la domenica 14 dicembre 2025, giornata di Serie A che vede diverse partite interessanti nell’ottica corso scudetto: “Sotto a chi toppa. Domenica hot nella corsa Scudetto”.

Apre il Milan a pranzo con il Sassuolo, poi Napoli, Inter e Juventus: 360 minuti aspettando la Supercoppa. Per i rossoneri in avanti Pulisic e Nkunku, mentre ieri Allegri in conferenza ci ha tenuto a sottolineare che Napoli e Inter restano le favorite.