Tuttosport in prima pagina: "Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad"

La prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 14 dicembre 2025, parla della sfida in vetta a distanza tra Milan e Napoli: “Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad”. Le due capoliste affrontano Sassuolo e Udinese prima di volare in Arabia per la Supercoppa e affrontarsi in semifinale.

“Allegri col Sassuolo difende il primato senza Leao, Conte a Udine ancora in emergenza. Giovedì la semifinale di Supercoppa”. La gara si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 20 italiane e sarà visibile sui canali Mediaset.