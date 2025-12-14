La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan e Napoli, ci giochiamo la testa"

La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan e Napoli, ci giochiamo la testa"MilanNews.it
Oggi alle 08:36Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 14 novembre 2025, c'è la lotta al vertice tra Milan e Napoli. Le due capoliste affronteranno il Sassuolo (12.30 a San Siro) e l’Udinese (ore 15 ad Udine).

“Domenica con le grandi: Milan e Napoli per tenersi il primato”, si legge sulla rosea. “Ci giochiamo la testa. Trappole per le capolista: Allegri con Nkunku-Pulisic, Conte punta su Neres”.