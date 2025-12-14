live mn Verso Milan-Sassuolo: altra chance per Nkunku, c'è Modric

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, LOFTUS-CHEEK, MODRIC, RABIOT, BARTESAGHI; NKUNKU, PULISIC.

10.05 - DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: Domenica 14 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti! Dopo l'importante vittoria in rimonta contro il Torino di lunedì scorso, il Milan ospiterà quest'oggi a San Siro il Sassuolo, altra bestia nera della formazione rossonera considerando gli ultimi 6 precedenti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Partita che Massimiliano Allegri ha presentato come complicata, importante e per certi versi anche cruciale, visto che andare in Supercoppa da primi in classifica potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!

