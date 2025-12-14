Verso Milan-Sassuolo: altra chance per Nkunku, c'è Modric
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, LOFTUS-CHEEK, MODRIC, RABIOT, BARTESAGHI; NKUNKU, PULISIC.
10.05 - DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti! Dopo l'importante vittoria in rimonta contro il Torino di lunedì scorso, il Milan ospiterà quest'oggi a San Siro il Sassuolo, altra bestia nera della formazione rossonera considerando gli ultimi 6 precedenti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Partita che Massimiliano Allegri ha presentato come complicata, importante e per certi versi anche cruciale, visto che andare in Supercoppa da primi in classifica potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!
