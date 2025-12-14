live mn Bartesaghi: "Difficoltà contro le piccole? Cerchiamo sempre di entrare in campo con lo stesso atteggiamento"

Davide Bartesaghi è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo.

Sulla doppietta

"Sono molto felice. Mi sono rivolto prima verso Corradi, che mi dà sempre fiducia. Poi ringrazio i miei compagni, poi mi sono girato verso la mia famiglia ed ho ringraziato tutti".

Perché il Milan ha così tante difficoltà contro le piccole?

"Noi cerchiamo sempre di entrare in campo con lo stesso atteggiamento"

Quanto la fiducia di ambiente, allenatore e compagni sta incidendo sulla tua crescita?

"Ho sempre la fiducia da parte di mister, compagni, devo stare tranquillo e sereno, con la testa libera, e i miglioramenti arriveranno".

Hai fatto una doppietta alla Theo Hernandez, ci hai pensato?

"No, sinceramente no. Mi sono goduto il momento".

Cosa hai pensato quando tutto lo stadio ha cantato il tuo nome?

"Mi sono venuti i birivid dopo che sono andato ad esultare sotto di loro. Credo che anche i miei genitori e la mia famiglia sono molto contenti"