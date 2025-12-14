Bertesaghi scatenato: da quanto un italiano non segnava una doppietta in rossonero
9 maggio 2022-14 dicembre 2025: tre anni e mezzo. Tanti sono gli anni che sono passati dall'ultima doppietta in rossonero di un calciatore italiano. Allora fu Sandro Tonali nell'1-3 in casa dell'Hellas Verona nella volata per il 19° scudetto milanista; oggi invece è stato Davide Bartesaghi che contro il Sassuolo ha trovato i due gol che hanno illuso il Milan, poi ripreso sul 2-2 definitivo dai neroverdi.
Un grande traguardo per Bartesaghi che dà seguito a una prima parte di stagione da sogno che lo vede ormai come un titolarissimo della squadra di Max Allegri a neanche 20 anni. Primi due gol in prima squadra per il giovane classe 2005 che è il più giovane difensore del Milan a segnare dai tempi di Paolo Maldini, che si era sbloccato qualche giorno prima (come età) rispetto all'attuale calciatore rossonero.
