Marelli: "Tomori-Laurienté, non vedo infrazione del difensore. Dinamica di marcatura tra i due"

Proteste energiche del Sassuolo per un episodio nel finale, con Laurienté che sbaglia un gol a pochi passi dalla porta di Maignan e poi si lamenta di un presunto fallo di Tomori. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, commenta così l'episodio:

"Non vedo un'infrazione da parte di Tomori, c’è una dinamica di marcatura tra i due giocatori. È Laurienté che inciampa sulla gamba destra di Tomori che è dietro e non va a cercare l’avversario. Non vedo nulla di irregolare in questa circostanza.