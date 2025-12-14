Come sta Gabbia? La risposta di Max Allegri che non si espone

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Sassuolo 2-2. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come sta Gabbia?

“Vediamo, speriamo che non sia nulla di grave. Vediamo domani. Poi avremo sicuramente De Winter e Odogu che saranno pronti per giocare”.

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.

Ammoniti: 23’ Fadera, 23’ Loftus-Cheek, 66’ Thorstvedt

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.