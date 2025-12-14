live mn Pinamonti: "Abbiamo avuto l'occasione per fare bottino pieno"

Andrea Pinamonti è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo.

Sul primo gol: azione voluta o spontanea?

"È un'azione che proviamo tanto, vedi anche il secondo gol. Quindi è una cosa che proviamo tanto ed oggi è venuta bene".

Le hai giocate tutte: hai trovato la dimensione giusta per te?

"Questo non lo so. Sento che posso dare ancora tanto. Poi quale sarà il mio livello lo vederemo nei prossimi anni o alla fine della mia carriera. Però sto lvotando, siamo un bel gruppo, stiamo facendo ottime prestazioni. Quindi sono contento così".

Quanto è difficile per un attaccante stare in partite del genere?

"Tanto difficile, ed è anche una cosa che mi sono reso conto di essere migliorato tanto. Per un attaccante non è mai facile, soprattutto con questo modulo. Però non hai l'occasione per fare gol l'importante è mettersi a disposizione dei compagni".

Contenti del pareggio?

"Lì per lì appena finisce la partita c'è felicità perché hai preso un punto contro la prima in classifica. Siamo consapevoli che abbiamo avuto l'occasione per fare bottino pieno. Però è anche vero che sul 2-1 per loro nessuno pensava potessimo rientrare in partita, e invece lo abbiamo fatto nella maniera migliore possibile".

Credi alla Nazionale?

"Ci credo sempre. Il non esserci è uno stimolo per crescere per vedere se un giorno ci sarà la chiamata".

Ti manca il gol in casa?

"È vero, non hoi ancora fatto gol in casa, ma sinceramente non guardo tanto queste cose qua. L'importante è riuscire a dare sempre il massimo, con impegno, sacrificio, e questo penso che nessuno potrà mai dirmi che manca. E questa cosa mi fa stare felice".