Modric, Leao, Bartesaghi: Gazzetta spiega tutte le mosse di mago Max

Al mago Max, che è riuscito a dare una solidità difensiva al Milan dopo le sbandate degli scorsi anni, sta riuscendo anche la mossa di trasformare Rafa Leao da esterno sinistro a centravanti. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta di come una simile trasformazione fosse difficile da prevedere ma Allegri ha convinto il portoghese ad evolvere il suo gioco difendendo il pallone spalle alla porta, partecipando alla fase di non possesso e a calciare meglio (Leao ha trasformato già due rigori).

Importante allo stesso modo il lancio coraggioso di Bartesaghi, l’anno scorso al Milan Futuro, e lo spostamento di Modric da mezz’ala a regista centrale, il vero e proprio cervello pulsante della squadra. Tante situazioni indovinate a cui va ad aggiungersi l’opera di convincimento fatta in estate su Maignan, con il portiere che è rimasto a Milanello nonostante il contratto in scadenza e le forti avances del Chelsea.