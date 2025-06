Theo verso l'Arabia Saudita: Milan al lavoro per l'accordo definitivo con l'Al Hilal

vedi letture

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è al lavoro con l'Al Hilal per trovare l'accordo definitivo per Theo Hernandez: i rossoneri si aspettano infatti che il club arabo, che ha finalmente raggiunto l'intesa con il terzino francese dopo le resistenze iniziali a trasferirsi in Saudi League, mantenga i termini della trattativa impostata prima del Mondiale per club, e cioè confermi l’offerta da trenta milioni di euro anche se ormai sono trascorse oltre un paio di settimane.

Ieri intanto Theo Hernandez ha lasciato la Sardegna dove era in vacanza con la famiglia per andare in Toscana al matrimonio del suo compagno di squadra Matteo Gabbia. Oltre a lui erano presenti anche altri giocatori o ex giocatori del Milan come Tommaso Pobega e Davide Calabria.