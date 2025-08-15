Milan, diverse opzioni alternative ad Hojlund. Occhio a Sorloth

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 09:42Rassegna Stampa
di Manuel Del Vecchio

Il Milan continua ad insistere per Rasmus Hojlund, ricevendo segnali di apertura da parte del danese e del suo entourage mentre si tratta con il Manchester United per le cifre finali dell'operazione. Sull'ex Atalanta, che i rossoneri sperano di portare in Italia prima della sfida di Serie A contro la Cremonese, ci sono anche altre squadre come il Borussia Dortmund. 

Ecco perché a Casa Milan, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tengono vive strade parallele: l'alternativa più semplice è Krstovic del Lecce, mentre per profili più importanti come Jackson e Vlahovic occorrerebbe aspettare l'apertura a condizioni favorevoli da parte di Chelsea e Juventus. Occhio anche a Sorloth, in uscita dall'Atletico Madrid.