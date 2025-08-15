Milan, ecco Athekame: sarà l'alternativa a Tomori e Jimenez
Il settimo rinforzo del mercato estivo del Milan è Zachary Athekame, terzino svizzero arrivato ieri mattina alle 10:50 all’aeroporto di Linate Prime. Subito dopo lo sbarco si è recato alla clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche che si sono concluse con l’ottenimento dell’idoneità sportiva. In serata, Athekame è stato accolto a Casa Milan, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero.
Il giocatore indosserà la maglia numero 24. Il costo dell’operazione è stato contenuto: 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita a favore dello Young Boys, suo club di provenienza. Riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che in patria molti ritengono che il salto verso una realtà come il Milan possa essere prematuro, ma chi lo conosce bene lo descrive come un calciatore rapido nell’apprendere e determinato a cogliere al meglio questa occasione, considerata la più importante della sua carriera.
Per il dirigente Igli Tare, si tratta di una scommessa a basso rischio: se nel giro di un anno Athekame dovesse esplodere, il club potrebbe realizzare una significativa plusvalenza. Sul piano tecnico, sarà l’alternativa a Tomori e Alex Jimenez sulla fascia destra, ma potrà essere impiegato anche come quinto di centrocampo nel caso si possasse ad una linea a tre, offrendo così ulteriori soluzioni tattiche alla squadra.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan