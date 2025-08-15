Verso Milan-Bari, panchina per Modric. Idea difesa a tre, dubbio in attacco

A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari, a Milanello sono ancora in corso valutazioni sulla formazione titolare. Massimiliano Allegri sta pensando di schierare una difesa a tre, scelta che permetterebbe a De Winter e Athekame di ambientarsi con maggiore gradualità. In tal caso, Pavlovic, Gabbia e Tomori partirebbero dall’inizio. Scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che in attacco resta il dubbio su Pulisic: sarà lui ad affiancare Leao o toccherà a Santiago Gimenez? A centrocampo, invece, Modric dovrebbe accomodarsi in panchina, non avendo ancora la condizione ottimale per disputare 90 minuti.

La partita, in programma domenica alle 21:15 a San Siro, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente i nuovi acquisti ai tifosi. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio, i giocatori scenderanno in campo per ricevere il caloroso benvenuto dei più di 60mila spettatori attesi sugli spalti. Allegri non sarà in panchina contro il Bari a causa della squalifica rimediata in finale di Coppa Italia nel 2024: il suo debutto ufficiale alla guida del Milan avverrà una settimana più tardi, sempre a San Siro, nella prima gara di campionato contro la Cremonese.