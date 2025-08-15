Verso Milan-Bari, panchina per Modric. Idea difesa a tre, dubbio in attacco
A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari, a Milanello sono ancora in corso valutazioni sulla formazione titolare. Massimiliano Allegri sta pensando di schierare una difesa a tre, scelta che permetterebbe a De Winter e Athekame di ambientarsi con maggiore gradualità. In tal caso, Pavlovic, Gabbia e Tomori partirebbero dall’inizio. Scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che in attacco resta il dubbio su Pulisic: sarà lui ad affiancare Leao o toccherà a Santiago Gimenez? A centrocampo, invece, Modric dovrebbe accomodarsi in panchina, non avendo ancora la condizione ottimale per disputare 90 minuti.
La partita, in programma domenica alle 21:15 a San Siro, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente i nuovi acquisti ai tifosi. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio, i giocatori scenderanno in campo per ricevere il caloroso benvenuto dei più di 60mila spettatori attesi sugli spalti. Allegri non sarà in panchina contro il Bari a causa della squalifica rimediata in finale di Coppa Italia nel 2024: il suo debutto ufficiale alla guida del Milan avverrà una settimana più tardi, sempre a San Siro, nella prima gara di campionato contro la Cremonese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan