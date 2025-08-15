Milan, acquisti e cessioni: il saldo sul mercato per ora è positivo. Investiti oltre 100 milioni in cartellini

Ad oggi, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, di soli cartellini il Milan ha speso 102.5 milioni di euro, che con i bonus potrebbero diventare 111.5. Gli investimenti più pesanti sono arrivati a centrocampo, con Jashari (34+3) e Ricci (23+2) che sono gli acquisti più costosi dell’estate rossonera. Colpi importanti sicuramente, ma arrivati dopo la cessione di Reijnders al Manchester City per 57 milioni più 15 di bonus. Un sacrificio ritenuto necessario a Casa Milan.

Altra cessione economicamente importante è stata quella di Theo per 25 milioni all’Al-Hilal, a cui hanno fatto seguito quelle di Emerson Royal al Flamengo (9 milioni) e Malick Thiaw al Newcastle (40 milioni bonus inclusi). E quindi ecco arrivare Estupinan (17+2), De Winter (18+2) e Athekame (10.5).

Il Milan non ha finito qui, né in entrata e né in uscita: manca almeno un attaccante e c’è bisogno di liberarsi degli esuberi come Adli e Bennacer. Una vera e propria rivoluzione, sportiva ed economica, che non è ancora terminata. Acquisti (102.5 milioni) ma anche cessioni (157 milioni + 24 di bonus), Tare sta rivoluzionando la squadra.