Il QS in prima pagina: "Ecco Fullkrug. Sarà in campo già a Cagliari"

Il QS in prima pagina: "Ecco Fullkrug. Sarà in campo già a Cagliari"MilanNews.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

La prima missione invernale del Milan si è conclusa. Nella giornata di ieri, infatti, il club rossonero ha accolto a Milano l'attaccante Niclas Fullkrug. Il calciatore tedesco arriva in prestito dal West Ham ed è pronto a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri

Anche il QS ne parla in prima pagina nell'edizione odierna: "Ecco Fullkrug. Sarà in campo già a Cagliari". Grazie a una concessione della Lega, infatti, l'attaccante tedesco potrà esordire già il prossimo 2 gennaio nella sfida con i rossoblù.