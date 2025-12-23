Milan sul 2007 Kostic, ma serve alzare l'offerta al Patizan

Dopo aver chiuso l'affare Niclas Fullkrug, il Milan è al lavoro per provare a definire l'arrivo in rossonero di un altro centravanti, vale a dire Andrej Kostic. Si tratterebbe di un colpo in prospettiva visto che parliamo di un 2007 che verrebbe aggregato a Milan Futuro per ambientarsi e avere da subito minutaggio. Va però ancora raggiunto un accordo con il Partizan Belgrado che ha riferito ai media serbi di aver rifiutato un’offerta da 2,5 milioni di euro e che ne servono almeno il doppio.

Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan sembra disposto ad aumentare la sua proposta ai serbi, ma c'è una controindicazione: Kostic è infatti extracomunitario, così come l'altro giovane che sta seguendo il Diavolo, cioè l'esterno sinistro colombiano Arizala. Il club di via Aldo Rossi ha due posti liberi e non vorrebbe occuparli entrambi nei primi giorni del mercato di riparazione, così da precludersi altre eventuali opportunità pù avanti.

