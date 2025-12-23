Milan, ecco l'attaccante. CorSport: "Fullkrug operativo"

Oggi alle 08:30
di Federico Calabrese

Dopo l'eliminazione con tanto di polemiche dalla Supercoppa italiana, il Milan non ha perso tempo e ha chiuso per Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco, nella serata di ieri, è arrivato infatti a Milano, pronto a cominciare la sua avventura con la maglia rossonera. 

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un ampio approfondimento alla trattativa e a quelli che sono i dettagli su questa operazione: "Fullkrug operativo", in riferimento alla concessione della Lega. Max Allegri, infatti, potrò già utilizzarlo contro il Cagliari, il prossimo 2 gennaio.