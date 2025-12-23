Il CorSport: "Dietrofront Lega, Milan-Como non si giocherà più in Australia"

Due novità in casa Milan: l'arrivo di Niclas Fullkrug e il dietrofront su Milan-Como, che non si giocherà più a Perth. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dietrofront Lega: Milan-Como non si giocherà in Australia". La partita in programma l’8 febbraio in Australia è stata annullata.

La decisione definitiva è arrivata ieri ed è stata annunciata con una nota congiunta diffusa dalla Lega serie A e la federazione australiana. "I piani per ospitare a Perth la prima partita di un Campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazionali sono stati annullati di comune accordo".

E ancora: "Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo".