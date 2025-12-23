Allegri può sorridere. Il CorSport: "Leao in gruppo, sarà disponibile contro il Verona"
MilanNews.it
Buone notizie per Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti a Milanello. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Leao in gruppo, sarà disponibile contro il Verona". Il tecnico rossonero ha infatti recuperato il portoghese, ieri in gruppo con la squadra per tutta la sessione di lavoro.
Insieme a lui c’è il recupero di un altro attaccante: Balentien, giovane in orbita prima squadra che a inizio anno era piaciuto molto ad Allegri. Ancora a parte invece Matteo Gabbia, alle prese con terapie specifiche per lo smaltimento di un trauma al ginocchio.
Rassegna Stampa
