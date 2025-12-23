CorSera: "Penali, minacce e garanzie. Il dietrofront della Lega: salta Milan-Como a Perth"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Penali, minacce e garanzie. Il dietrofront della Lega: salta Milan-Como a Perth". Sembrava tutto fatto fino a qualche giorno fa e invece da ieri è ufficiale che Milan-Como di Serie A non si giocherà in Australia. Si legge nel comunicato congiunto redatto da Lega di serie A e governo della Western Australia: "I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo".

Il CorSera spiega: "Si è aperto quindi un tema di garanzie ed eventuali penali, che avrebbe coinvolto anche il governo dell’Australia Occidentale, che aveva un ruolo chiave nell’organizzazione della partita. Chi avrebbe risposto in caso di sanzioni? Col passare dei giorni emergevano poi anche preoccupazioni logistiche: sarebbero servite 4 settimane solo per trasportare la tecnologia Goal Line Technology e Var. Troppi problemi, oltre alle polemiche. Da qui, la scelta comune di interrompere il progetto".

