Tuttosport: "Milan, gol e leadership. E' un Leao mai visto"

Il Milan si prepara al derby contro l'Inter, e lo farà con un Rafa Leao che sembra avere una consapevolezza in più. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "Milan, gol e leadership. E' un Leao mai visto".

In campionato il portoghese è arrivato a 9 reti in 20 partite, numeri importanti se si considera il problema di pubalgia che lo ha debilitato e condizionato in diverse parti della stagione. Il feeling con Max Allegri è totale, l'attaccante è pronto al definitivo salto di qualità.