Il CorSport e la media punti del Milan: "Allegri con brio"
MilanNews.it
Il Milan, dopo la vittoria sulla Cremonese, ha allungato sulle pretendenti alla lotta Champions. E l'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza proprio la media punti del Milan: "Allegri con brio, spiega il quotidiano".
E ancora: "La squadra di Chivu sta viaggiando ad una media punti altissima, basti pensare che invece l’anno scorso l’Inter dopo 27 turni aveva 58 punti. La formazione di Allegri ad oggi ha gli stessi punti del Napoli di Conte che l’anno passato si è poi laureato campione d’Italia. Il Diavolo sta viaggiando con la media che aveva nell’anno dello scudetto con Stefano Pioli nel 2021/22, anche in quel momento 57 punti dopo 27 giornate".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
