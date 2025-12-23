La Gazzetta in prima pagina: "Fullkrug va di fretta. E Nkunku può partire"

vedi letture

Conclusa la parentesi Supercoppa italiana, con la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan ha voltato pagina con le ultime ore che hanno visto l'arrivo in Italia di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco sarà il nuovo rinforzo per l'attacco rossonero di Massimiliano Allegri.

L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport è dedicata proprio a questo tema: "Fullkrug va di fretta. E Nkunku può partire", in riferimento all'arrivo del calciatore tedesco e della probabile partenza del francese, che non ha convinto in questi mesi in rossonero e che potrebbe dunque essere ceduto.