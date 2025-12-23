Tuttosport in apertura sul Milan: "Fullkrug...con deroga"

Oggi alle 08:20
di Federico Calabrese

Il Milan ha chiuso il suo primo colpo del mercato invernale: nella serata di ieri, infatti, il club rossonero ha accolto Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco ha lasciato il West Ham per il club rossonero, con Massimiliano Allegri che da tempo chiedeva un rinforzo di sostanza lì in avanti.

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un taglio basso proprio all'argomento: "Milan: Fullkrug...con deroga". Il calciatore tedesco, infatti, grazie a una disposizione della Lega potrà giocare a Cagliari il 2 gennaio. Il quotidiano si sofferma anche sull'ultima decisione riguardo Perth: "Clamoroso! Salta Milan-Como a Perth!"