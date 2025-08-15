Milan, un'estate da rivoluzione. Fin qui ci sono stati ben 33 movimenti tra entrate, uscite e mancati riscatti

Estate decisamente densa per il Milan, che fin qui ha ufficializzato 7 nuovi acquisti e ben 15 cessioni, senza contare i giocatori tornati dal prestito come Saelemaekers, Bennacer, Okafor, Adli e Lazetic e quelli usciti a parametro zero come Jovic e Florenzi, o quelli non riscattati come Abraham, Walker, Sottil e Joao Felix per un totale di 33 movimenti vari. Mancano ancora due settimane alla fine del mercato e i rossoneri compreranno sicuramente almeno un altro giocatore: un attaccante.

Si può già usare, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, una parola specifica: rivoluzione. E non poteva essere altrimenti dopo un ottavo posto in campionato ed una stagione, nonostante la vittoria in Supercoppa Italiana, chiaramente deludente. E prima ancora di questi numerosi movimenti di mercato il Milan aveva cambiato pelle anche fuori dal campo con le nomine di Igli Tare come Direttore Sportivo e Max Allegri come nuovo allenatore.