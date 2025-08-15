Milan, in autunno si discuterà dei rinnovi: la situazione di Pulisic, Maignan e Saelemaekers
Non solo acquisti e cessioni, il Milan programma anche colloqui per i rinnovi di contratto. Scrive l'edizione odierna di TuttoSport che in autunno sono in agenda vari incontri per provare a prolungare e blindare diversi giocatori in rosa. Con Christian Pulisic (scadenza 2027 con opzione) c'è una bozza d'intesa per rinnovare fino al 2029 con adeguamento dello stipendio fino a 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda Maignan (2026) e Saelemaekers (2027) i colloqui devono entrare nel vivo: bisognerà ricucire i rapporti con il portiere dopo il grande gelo dei mesi scorsi. Tutti e tre i calciatori citati rappresentano tasselli preziosi e importanti per il nuovo Milan: l'obiettivo è quello di arrivare quanto prima ad un'intesa per prolungare i contratti.
