Mercato Milan: Xhaka primo obiettivo, ma il Leverkusen si oppone alla proposta da 8 milioni avanzata dai rossoneri

Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, dopo aver chiuso da giorni per l'arrivo a zero di Luka Modric, è al lavoro per inserire altra qualità ed esperienza al centrocampo del Milan. Il grande obiettivo del Diavolo per la mediana è Granit Xhaka, giocatore del Bayer Leverkusen con cui il club di via Aldo Rossi ha già trovato un'intesa.

Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che ora c'è però da abbattere la resistenza della squadra tedesca che si oppone fermamente alla proposta da 8 milioni avanzata dai rossoneri. Nelle scorse ore, il ds Simon Rolfes ha dichiarato a Kicker: "Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi".