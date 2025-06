Tuttosport titola: "Ricci al Milan. ll regista da Allegri per 25 milioni"

"Ricci al Milan. ll regista da Allegri per 25 milioni": scrive così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che nella giornata di ieri il club rossonero ha dato un'accelerata decisiva per arrivare a Samuele Ricci, che sarà il primo rinforzo del nuovo di Milan di Massimiliano Allegri. L'accordo dovrebbe essere trovato a 25 milioni di euro più bonus e la fumata bianca è attesa tra oggi e domani.

Non è previsto l'inserimento di contropartite tecniche nell'operazione come Warren Bondo e Lorenzo Colombo. Quest'ultimo è però è un giocatore che piace ai granata e quindi potrebbe presto aprirsi una nuova trattativa tra Milan e Torino per il giovane attaccante che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Empoli.