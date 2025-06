Gazzetta: "Milan di qualità. Xhaka spinge: vuole i rossoneri. Jashari talento da 35 milioni"

In merito al mercato rossonero, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan di qualità. Xhaka spinge: vuole i rossoneri. Jashari talento da 35 milioni". Il Diavolo è al lavoro per rinforzare il centrocampo dove sono attesi altri innesti dopo Luka Modric: in cima alla lista del club di via Aldo Rossi c'è Granit Xhaka, mediano del Bayer Leverkusen che porterebbe anche leadership e personalità. Lo svizzero vuole il Milan, ma andrà convinta la società tedesca che però per il momento fa muro.

Oltre a lui, i rossoneri seguono con grande interesse anche Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Club Brugge. La prima offerta da 27 milioni di euro più 3 di bonus è stata rifiutata dai belgi che chiedono 40 milioni. La sensazione è che intorno ai 35 milioni di euro potrebbe essere trovata la quadra e regalare a Massimiliano Allegri un grande talento per il suo centrocampo. A meno che tra i due non emerga un outsider come Javi Guerra del Valencia.