Il QS sul Milan: "Pilastri blindati. E pressing alto sul pallino Ricci"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Pilastri blindati. E pressing alto sul pallino Ricci". Il ds Igli Tare ha confermato che Rafael Leao, Mike Maignan e Christian Pulisic saranno centrali nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Intanto, sul mercato i rossoneri hanno fatto passi in avanti importanti per arrivare a Samuele Ricci, centrocampista del Torino che il Diavolo segue da diverso tempo. La trattativa potrebbe chiudersi in tempi piuttosto brevi.

Queste la parole di Igli Tare su Mike Maignan: "Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione. C’è stato un interessamento da un club della Premier ma alla fine non si è trovato un accordo, sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo deciso di puntare su di lui e di guardare avanti insieme. Il mercato è imprevedibile ma per noi rimane un punto fermo di questa squadra. Dobbiamo trasmettere un po’ di entusiasmo e per questo stiamo cercando di capire cosa serve per migliorare questa squadra: saranno tutti giocatori funzionali a questo progetto per aumentare le qualità di questa squadra che già era forte".