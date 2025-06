Milan, in dirittura d'arrivo la trattativa per Ricci. Arriverà anche un altro centrocampista: le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, è in dirittura d'arrivo la trattativa tra Milan e Torino per Samuele Ricci. Operazione da 22 milioni di euro più tre milioni di bonus. Ma i rossoneri non si fermeranno qui e faranno almeno un altro centrocampista: in primo piano c'è Javi Guerra del Valencia che costa 25 milioni di euro, mentre sembra essere più complicato arrivare ad Ardon Jashari, per il quale il Club Brugge chiede 40 milioni, e a Granit Xhaka, che il Bayer Leverkusen non vuole però cedere (queste le parole a Kicker del ds Simon Rolfes: "Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi).

Qualche giorno fa, nell'incontro con la stampa a Casa Milan, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Il punto di partenza è che il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più". In questo momento rinforzare la mediana è la priorità del Milan che sta lavorando su più tavoli, con l'obiettivo di inserire qualità ed esperienza in mezzo al campo.