Ramazzotti: "Furlani e Tare per muoversi devono vendere un centrale, poi daranno l’assalto a Leoni"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla possibilità che il Milan acquisti Leoni: "Il primo nome per rinforzare la difesa rossonera è Giovanni Leoni, classe 2006, futuro azzurro di Gattuso. Il Parma la scorsa estate dalla Sampdoria ha preso un tesoro: pagato circa 5 milioni, vale almeno 5 volte tanto. Anche perché piace a Inter, Juventus e Milan, oltre a essere seguito da formazioni straniere. Furlani e Tare per muoversi devono vendere un centrale (Thiaw e Tomori i maggiori indiziati), poi daranno l’assalto a Leoni, in cima al taccuino dei desideri. Percentuale acquisto: 60%".

METODO TARE IN ATTO

Dalle parti di Casa Milan non vogliono parlare di rivoluzione, quando la sensazione è che stia avvenendo proprio questo con Igli Tare a comando del tutto. Il club rossonero ha deciso di fare affidamento sul metodo del dirigente albanese, che nella presentazione informale di ieri ha svelato linee guida e strategie di mercato di un Milan che punta a tornare subito competitivo, soprattutto in Italia.

Francesco Camarda

Dopo la pessima gestione della passata stagione, ecco che il Milan ha deciso di mandare in prestito Francesco Camarda per garantirgli (finalmente) continuità fra i grandi. Nel corso di questi giorni si è parlato di Serie B ed Udinese, ma alla fine il classe 2008 diventerà un nuovo giocatore del Lecce. Scelta migliore non poteva essere presa, anche perché il giovane attaccante finirà a lavorare con Eusebio Di Francesco e Pantaleo Corvino, due che di talenti possiamo dire se ne intendano. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, anche perché il Milan non ha alcuna intenzione di perdere Francesco Camarda, che rappresenta essere il suo futuro.

Ardon Jashari

Scrive questa mattina Tuttosport che il Milan è pronto all'assalto di Ardon Jashari. Il 2002 del Club Bruges è il prescelto di Max Allegri per andare a rinforzare e completare la mediana rossonera, e l'ultima offerta da 27 milioni di euro presentata dal club rossonero per il giovane centrocampista svizzero lo conferma. L'idea è anche quella di compiere uno sforzo economico importante per accontentare le richieste del tecnico toscano, ma la sensazione è che le trattative con il Club Bruges possano andare per le lunghe, diventando una vera e propria telenovela, anche perché i nerazzurri valutano Jashari addirittura 40 milioni di euro, cifra che supera di tanto le possibilità del Milan. Si duqnue pronostica essere un'operazione alla Charles De Ketelaere, nella speranza che se dovesse andare in porto i risultati sportivi siano decisamente migliori.

Giovanni Leoni

Igli Tare si sente in pole per Giovanni Leoni. Questo è quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, che però hanno precisato come per affondare il colpo sul classe 2006 del Parma il Milan abbia prima bisogno di mettere a segno un'uscita in quel reparto, come confermato dallo stesso direttore sportivo nel corso della sua presentazione informale di ieri. L'intenzione di portare in rossonero Giovanni Leoni comunque c'è, così come il gradimento del calciatore alla destinazione e quello di Max Allegri, ma il Milan rischia seriamente di restare fuori da questo gioco a incastri qualora la concorrenza decidesse di affondare il colpo sul giovane talento italiano.