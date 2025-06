Milan, per l'attacco spunta anche Tolu Arokodare del Genk

Il Milan ha le idee chiare sul prototipo di attaccante desiderato per rafforzare il proprio reparto offensivo: un centravanti possente, in grado di dominare l'area di rigore, assicurare un elevato bottino di gol e, al contempo, facilitare il lavoro di esterni e mezzali con sponde e creazione di spazi. Questo identikit, tracciato da Igli Tare, direttore sportivo rossonero, sta portando a un cambio di rotta nelle strategie di mercato.

Proprio in virtù di queste specifiche esigenze, sembrano scemare le quotazioni di Dusan Vlahovic della Juventus, mentre sfuma definitivamente il profilo di Darwin Núñez del Liverpool. Il Milan sta ora mettendo a fuoco altri nomi che rispondano alle caratteristiche delineate. Tra i profili sotto stretta osservazione c'è Tolu Arokodare del Genk, rivela Tuttosport. Il nigeriano, che compirà 25 anni il prossimo 23 novembre, è un "armadio" di un metro e novantasette centimetri e ha chiuso l'ultima stagione con ben 21 gol in 40 presenze nella Pro League belga, fornendo anche cinque assist. Un nome che Tare conosce bene, avendo già pescato dal Genk ai tempi della Lazio per Sergej Milinković-Savić.

Un altro nome che non è nuovo alle cronache rossonere e che rientra nelle caratteristiche ricercate è quello di Aleksandar Mitrović, attualmente in forza all'Al Hilal. Il centravanti serbo, anch'esso un attaccante fisico e prolifico, risponde perfettamente alle descrizioni di Tare. Curiosamente, il Milan sta già definendo gli ultimi dettagli con il club arabo per il trasferimento di Theo Hernández, che dovrebbe avvenire per 25 milioni più bonus, il che potrebbe agevolare eventuali dialoghi anche per Mitrović. Il "mare magnum" del calciomercato milanista si concentra ora su questi profili per dare ad Allegri (o al nuovo tecnico, se la scelta ricadesse su un altro) il "9" desiderato.